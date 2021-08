Grève de la faim de 6 détenus : La Maison d’Arrêt et de Correction de Thiès dément Les six prisonniers qui sont placés en cellule d’isolement à la chambre 14 de la Maison d’Arrêt et de Correction (Mac) de thiès ont commis une faute lourde, lors de leur détention. C’est la thèse de la direction de la prison qui dément l’information faisant état d’une grève de la faim des détenus. L'As

L’information selon laquelle un des six détenus placés en cellule d’isolement à la Mac de Thiès se serait aspergé d’eau chaude a été rapidement démentie par la direction de la prison. Celle-ci parle de fautes commises en détention pour expliquer leur placement en cellule d’isolement.



«Parfois, des détenus sont mis en isolement pour des cas de fautes qu’ils ont commises au niveau de la détention et on les isole pour éviter que cela se propage », renseigne la direction.



Pour le cas des détenus de la chambre 14, elle confirme que des détenus sont placés en isolement, mais pas pour les raisons évoquées par les mis en cause. «S’il y a isolement, c’est parce qu’ils se sont bagarrés et ont fait entrave au règlement intérieur », poursuivent les responsables pénitentiaires de Thiès.



A ce jour, soutiennent-ils, « aucun mouvement d’humeur n’a été noté au sein de la Mac». Une information que dément formellement un des détenus qui s’est confié à «L’As». Ce dernier affirme qu’ils ont été 10 à entamer une grève de la faim.



«Au début, nous étions 10 à observer la diète. Mais le directeur est venu nous demander d’arrêter notre grève. Ce que nous avons fait après lui avoir fait part des raisons de notre mouvement d’humeur», raconte le détenu.



Seulement, poursuit-il, des gardes se sont ensuite plaints auprès du régisseur, prétextant qu’ils avaient des téléphones portables par devers eux et qu’ils se comportaient de manière inconcevable avec les chefs de cours. C’est à la suite de cette plainte, souligne-t-il, que 6 d’entre eux ont été placés en isolement.



«Pis, un des détenus s’est aspergé d’eau chaude et un autre s’est coupé la langue avec de l’eau chaude», s’émeut-il.

A la question de savoir où il s’est procuré l’eau chaude alors qu’il est en isolement, notre interlocuteur affirme : «La chambre est bien équipée. La seule chose qui manque, c’est le téléviseur. Il a lui-même chauffé l’eau avant de se l’asperger», dit-il. Il estime que contrairement aux détenus des autres prisons qui observent souvent la grève pour dénoncer les longues détentions provisoires, les prisonniers de Thiès réclament eux de bonnes conditions de détention.



Il ajoute qu’ils n’ont pas peur de la prison et sont prêts à purger leur peine s’ils sont reconnus coupables. «Mais la seule chose que nous exigeons des autorités de la prison, c’est un meilleur traitement».



Mais pour la direction, les détenus de la Mac de Thiès ont toujours eu droit à un bon traitement, quelle que soit la nature de la faute commise.

L'As



