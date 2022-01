Grève de la faim des étudiants: Le Rectorat de l’Ugb apporte des précisions

Ces points de revendications tournent autour de la question de l’assainissement du campus social, de l’extension du réseau Wifi au campus social, de l’amélioration de la fourniture en eau des résidences des étudiants et de la réhabilitation de la voierie interne. Selon le Rectorat, sur la question de l’assainissement, le marché est attribué à l’entreprise ECORE. Les travaux ont été lancés et le chronogramme, clair et précis qui a été établi, est jusque-là respecté. En attendant, les difficultés remontées seront réglées par l’ONAS, informe leSoleil.sn.



Sur la question de la distribution en eau potable : c’est un problème d’ordre structurel, qui concerne tout le département de Saint-Louis. Dès que le château d’eau de Ngallèle tombe en panne, cela se répercute sur le château d’eau de l’UGB. Pour résoudre définitivement le problème d’eau dans le département de Saint-Louis, présentement deux usines de traitement supplémentaires sont en train d’être construites à l’Usine de Khor pour une durée de deux ans. En attendant la durée des travaux, l’État a mis à la disposition du CROUS, sept réservoirs de 10 m3 chacune. L’installation de ces réservoirs au campus social va résorber le déficit en eau potable en attendant la fin des travaux, souligne le Rectorat.



Dans le communiqué, il est écrit en ce qui concerne la question du WIFI : le coût des travaux d’extension est évalué à 170 millions de francs Cfa. Ce qui avait été dit sur le protocole, c’est que les travaux démarreront dès réception des fonds. Le Centre de Calcul Ousmane SECK qui doit réaliser ce projet d’extension, a proposé un chronogramme et un comité de suivi a été mis en place et dans lequel les étudiants sont représentés. Ces travaux devraient démarrer au plus tard au mois de février 2022, précise la note.