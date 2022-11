Grève de la faim des prisonniers : Après Diourbel, Mbour aussi prend le virus Des détenus à la maison d’arrêt et de correction de Mbour observent une grève de la faim. Ils protestent contre leur non jugement par la chambre criminelle qui s’est ouverte hier.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Novembre 2022 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

32 prisonniers, selon Dakaractu, disent ne pas comprendre pourquoi on doit juger des affaires qui datent de 2020 et 2021 et laisser celles de 2019 et 2018. Selon leurs sources, des négociations étaient en cours pour leur faire revenir sur leur décision. Mais ils ont maintenu leur décision.



Il y a quelques semaines, les détenus avaient encore observé un mouvement d’humeur pour protester contre un cas d’évasion, des conditions difficiles et les longues détentions préventives.



La tenue des Chambres criminelles participe pourtant au désengorgement des prisons. Entre autres chefs d’accusations au menu de l’ouverture des chambres d’accusations aujourd’hui, il y a «associations de malfaiteurs» et «trafic de drogue».

Avec Bes B



