Grève de la faim en prison: « Parce qu’Aminata Lô Dieng craint pour sa santé et pour sa sécurité », selon son avocate Poursuivie pour avoir violé le couvre-feu, offensé le chef de l’État et outragé un agent dans l’exercice de ses fonctions, l’ancienne ministre de Wade, Aminata Lô Dieng observe une grève de la faim.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Mme Ndeye Fatou Touré, son avocate précise que l’administration pénitentiaire lui a refusé une alimentation venant de l’extérieur à cause du contexte de Covid-19, alors qu’elle craint pour sa santé et pour sa sécurité.



« Elle craint pour sa santé et pour sa sécurité. C’est la raison pour laquelle elle refuse de s’alimenter. Je prends les Sénégalais à témoin », a laissé entendre Me Ndèye Fatou Touré, avocate de l’ancienne ministre.



Selon elle, des mesures strictes ont été prises dans les prisons et les repas se préparent dans les lieux de détention. Et face à cette situation, la robe noire prend pour unique responsable, le procureur de la République qui a pris la responsabilité de la mettre en détention au lieu de la laisser libre.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos