Grève des agents de la SDE : La Direction Générale rassure les consommateurs

Lundi 2 Décembre 2019

L’intersyndicale des travailleurs de la Sénégalaise des Eaux qui réclamant la hausse de leurs parts dans la société à 15%, annoncent une grève à partir de ce lundi, 2 décembre. Ils menacent de perturber l’alimentation en eau à Dakar et ses environs. Mais, la Direction Générale de la sénégalaise des eaux (SDE) rassure que les consommateurs que le mouvement d’humeur de ses agents n’aura pas d’impact sur la fourniture en eau. Dans une note transmis à la presse, elle « tient à rassurer ses clients que conformément au contrat d’affermage et en accord avec les autorités, toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser les ouvrages et le réseau afin d’assurer la continuité du service public de production et de distribution d’eau potable de même que le fonctionnement des agences commerciales à Dakar et dans les régions ».



