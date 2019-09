Grève des commerçants ce lundi: L’Unacois se démarque et privilégie la poursuite des négociations

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2019 à 10:59

L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois) s’oppose à la grève annoncée ce lundi 23 septembre par l’Association des commerçants et industriels du Sénégal. Ladite association a décidé de protester contre les hausses des tarifs douaniers.



Ainsi, le directeur exécutif de l'Unacois, Ousmane Sy Ndiaye, indique que son association a préféré, à la place d’une grève, la poursuite des concertations avec la Douane. « Cette grève, agitée par un groupe de commerçants, ne saurait engager l’Unacois, qui poursuit la concertation et le dialogue. Nous n’avons aucune difficulté à discuter avec les autorités. Surtout, avec la douane. Nous n’avons pas encore d’obstacles insurmontables. Et, nous estimons qu’il n’y a aucune raison d’engager une grève », regrette-t-il sur les ondes de la RFM.



Sous ce registre, Ousmane Sy Ndiaye a précisé que la conclusion tirée des concertations consiste à demander à tous les importateurs, opérateurs économiques, membres de l'Unacois, d'engager les opérations de dédouanement de leurs conteneurs en souffrance au Port. Et la poursuite des concertations avec la Douane.







