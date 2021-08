Grève des détenus à Rebeuss/ Abdoul Mbaye: « La réalité de l’Etat de droit se mesure dans ses prisons »

Plus de 50 détenus de la prison de Rebeuss ont entamé une grève illimitée de la faim. Ils dénoncent les longues détentions préventives, la cherté des appels téléphoniques et les bastonnades gratuites.



Et pourtant, dans l’une de ses récentes sorties, le leader du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp), à travers un communiqué, avait alerté les autorités. Une situation qui a, également, fait réagir l’ancien Premier ministre de Macky Sall.



Pour Abdou Mbaye, « la réalité de l’Etat de droit se mesure également dans les prisons. Quand les faussaires de billets, trafiquants de drogue et de faux médicaments sont vite libérés ou graciés, les voleurs à la tire ne peuvent attendre leur jugement pendant des années ».



Face à cette situation qui prévaut dans les prisons sénégalaise, le Frapp de Guy Marius Sagna, à travers cette correspondance rendue public, samedi dernier, informait que « La cinquantaine de grévistes de la faim de la prison de Rebeuss a été isolée et envoyée en cellule ».



