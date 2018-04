Grève des enseignants : Le gouvernement hausse le ton

« Le gouvernement voudrait lancer un ultime appel aux enseignants pour une reprise immédiate des cours car le mouvement social risque de mettre en péril, non pas seulement l’année scolaire, mais aussi l’avenir des élèves et du système éducatif de notre pays, nonobstant les immenses efforts déjà réalisés par l’Etat », déclare le Secrétaire général et porte-parole, Seydou Guèye, qui rappelle, dans une longue énumération, « différentes actions », ainsi que « différentes rencontres » avec le ministre sectoriel, le chef du gouvernement, et le chef de l’Etat, déjà entreprises pour répondre aux revendications des syndicats.



Pour Seydou Guèye, « les 43 milliards investis de 2015 à 2017 pour le reclassement et la mise en solde des enseignements contractuels, l’institutionnalisation de la journée mondiale de l’Enseignement, l’augmentation de l’indemnité de logement pour la porter de 60.000 F CFA à 85.000 F CFA par mois et par enseignant fonctionnaire, entre autres mesures, sont autant de signes de bonne volonté du gouvernement. La situation ne s’en est pas portée mieux pour autant, puisque le G6 persiste dans ses revendications et des manifestations d’élèves ont éclaté un peu partout dans les capitales régionales.



D’ailleurs, c’est sur ce point que le porte-parole s’est appesanti pour inviter les enseignants à mettre fin à leur mouvement d’humeur qui en est à son 7e plan d’action en deux semaines. Les autorités signifient aux « grévistes » qu’elles vont prendre leurs responsabilités. Le gouvernement voudrait aussi rappeler à l’opinion et aux enseignants, sa responsabilité d’assurer le droit à l’éducation à tous les enfants de notre pays. Aussi, prendra-t-il toutes mesures de sauvegarde nécessaires à la continuité du service public de l’Education. Le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions utiles pour un réaménagement du calendrier scolaire et en appelle au sursaut de tous, pour une reprise effective des enseignements dans tous les établissements publics », conclut le communiqué.









Enquête