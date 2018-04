Grève des enseignants : Les élèves mettent Ziguinchor sens dessus dessous

Le dialogue de sourds auquel se livrent l’Etat et les enseignants, agacent les élèves de Ziguinchor. Par milliers, ils ont manifesté violemment leur colère et exigé la fin de la grève des enseignants et la reprise des cours.



Pendant plusieurs heures, raconte L’As, les potaches des établissements publics ont tenu en otage la ville de Ziguinchor, érigé des barricades dans les principales rues de Ziguinchor, brûlé des pneus et saccagé tout sur leur passage. Une situation qui a fait vivre un véritable calvaire aux automobilistes et aux piétons.