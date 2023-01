Grève des routiers: les transporteurs agrées de livraison de conteneurs portuaires se démarquent

La grève illimitée des routiers annoncée pour ce mardi 18 janvier sera boycottée par le Collectif des Entreprises agrées pour le transport et la livraison de conteneurs au Sénégal (CEATLCS). Ledit regroupement est appuyé par l’Union sénégalaise des entreprises de transit et de transports agrées (USETTA), par l’Union sénégalaise des transports routiers (USTR), par la Communauté des acteurs portuaires (CAP) Sénégal, et le Collectif des entreprises agrées de transport et la livraison de conteneurs (CEATLCS).



Ce regroupement, lors d’une rencontre avec la presse, a indiqué que « notre décision de participer à la grève était tributaire des motifs qui interpellent directement notre métier en l’occurrence l’interdiction par l’Arrêté du Gouverneur de Dakar numéro 099/GRD/AA de la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur certains axes stratégiques. Entre temps, des discussions avec nos autorités de tutelle (Port autonome de Dakar et d’autres collaborateurs notamment l’USTR, USETTA et CAP Sénégal) ont été menées et ont abouti à des prémices de solutions que nous saluons. Par conséquent, pour ces raisons, le CEATLCS, l’USTR, l’USETTA et CAP Sénégal informent le Port, les acteurs portuaires, les clients et l’opinion de manière générale de sa décision de ne pas participer à l’arrêt décrété par le regroupement des syndicats de transports prévu ce mardi à 23h 59 ».



Le directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy, qui participait à cette rencontre aux côtés du président de l’USETTA, Etienne Sarr, du président de l’USTR, Mbargou Badiane, du président de CAP Sénégal, Baba Tall, du président du CEATLCS, Mbaye Mbengue, a magnifié la démarche de ces acteurs clés de la logistique portuaire, du transport et de la livraison de conteneurs. Une démarche qui garantit, selon lui, la continuité du service et qui permet au Port de Dakar d’accompagner le Gouvernement à faire face aux difficultés actuelles. Mountaga Sy n’a pas manqué de présenter ses condoléances aux victimes des accidents de Sikilo et de Sakal.

LeTémoin