Grève des transporteurs: Cinq chauffeurs arrêtés à Thiaroye Cinq chauffeurs sont actuellement entre les mains des éléments du commissariat de Thiaroye ! Ces derniers ont été arrêtés ce matin à Texaco par le commissaire Khadim Ndiaye et ses hommes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2023 à 13:40

M.Diop, M.Guéye, M.Thiam, M.Tall et F.Guéye faisaient descendre de force, les passagers qui étaient dans les véhicules des autres chauffeurs non grévistes. Les conducteurs incriminés intimidaient les clients et leurs collègues qui n'ont pas suivi le mot d'ordre de grève.



Les lourdes charges qui pèsent sur les 5 chauffeurs arrêtés



D’après Seneweb, ils ont été interpellés par les éléments du commissariat de Thiaroye qui sont en train de veiller au grain pour parer à d'éventuels troubles à l'ordre public. Tout ce beau monde est en garde à vue pour destruction de biens appartenant à autrui, actes de vandalisme, troubles à l'ordre public et attroupement, selon des sources de Seneweb.



Conformément aux instructions de leur hiérarchie, les policiers sont actuellement sur le terrain pour assurer le maintien de l'ordre. "Ceux qui veulent aller en grève sont libres de le faire mais l’Etat va réprimer fermement les fauteurs de troubles". Cet avertissement a été donné hier par le ministre des Transports, Mansour Faye.



Ousmane Wade