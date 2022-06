Grève des travailleurs bénévoles de l’Hydraulique : 2000 forages ne vont pas fonctionner dans tout le pays, les 28, 29 et 30 juin prochains

Le Collectif des travailleurs bénévoles dans les 17 Brigades de l’Hydraulique du Sénégal compte observer une grève générale de 72 heures à compter du 28 au 30 juin 2022. Le Secrétaire général du Collectif des travailleurs bénévoles de l’Hydraulique du Sénégal, Babacar Ly et ses camarades, situent les motifs de ce mouvement d’humeur autour de trois points : « l’absence de suite du dépôt de nos dossiers de demande d’emploi dans le programme « XEYU NDAW NI » comme demandé » ; « l’absence de réponse relative aux questions formulées sur les modalités de recrutement des membres du Collectif dans ce dit programme » et « le recrutement par complaisance de 20 chauffeurs de ‘’camions citernes’’ sans qualification ».



Ils rappellent au ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam que « depuis cinq mois, nous avons déposé le courrier de nos dossiers d’emploi individuel dans votre Ministère mais nous somme toujours dans l’expectative. Notre recrutement dans le programme « Xeyu Ndaw Ni » n’est pas encore une réalité. Nous avons fait tout ce que vous nous aviez demandé dans les délais.



Et depuis, nous vous avons adressé des lettres de demande qui sont jusqu’ici restées sans suite. Ce comportement est à déplorer de notre tutelle. Nous savons que beaucoup de Ministères ont fini de prendre leur quota ledit programme, nous ne comprenons donc pas les raisons de cette léthargie ».



Aussi de poursuivre : « Monsieur le Ministre, dans votre courrier référencé comme suit : N°000120/MEA/DC/JPN/dd du 09 février 2022, vous avez déclaré avoir saisi votre collègue Ministre chargé du programme « Xeyu Ndaw Ni » afin qu’il puisse apporter des réponses relatives à nos préoccupations soulevées sur ledit programme mais depuis cette date également, nous n’avons reçu aucune réponse de vous malgré nos lettres de rappel envoyées à cet effet. Nous dénonçons cette attitude ».



Le Collectif des travailleurs bénévoles de l’Hydraulique du Sénégal déplore avec la dernière énergie que « 20 chauffeurs de camions-citernes soient recrutés par les services du ministre Serigne Mbaye Thiam sans aucun mérite, si ce n’est que de la complaisance pendant ce temps-là, alors que des chauffeurs qualifiés en notre sein attendent leur recrutement depuis des années ».



Babacar Ly et ses camarades pensent que « ce genre de pratiques indécentes de la part de certains collaborateurs du ministre Thiam doit cesser, afin que les recrutements se fassent dans la transparence ».



A leur Ministre de tutelle, les travailleurs hydrauliques rappellent que « l es conséquences de notre grève seront dures pour les populations dans les zones rurales en général et celles des zones urbaines en particulier. L’importance de l’eau n’est plus à démontrer dans la vie et malheureusement, nous allons devoir la priver à des millions de populations pendant trois (03) jours et vous pouvez mesurer par vous-mêmes, les conséquences désastreuses surtout à la veille des élections législatives ».



Ils demandent à Serigne Mbaye Thiam de considérer que « les 17 Brigades de l’Hydrauliques au niveau national gèrent plus deux milles (2.000) forages couvrant les localités de Louga, Tambacounda, Kaolack, Ndioum (Saint Louis), Matam, Linguère, Touba, Ziguichor, Thiès, Sédhiou, Kolda, Fatick, Diourbel, Kédougou, Goudiry et Ranérou ».



Et d’alerter : « donc, c’est évident que notre grève aura une dimension nationale et ses impacts négatifs se feront ressentir partout dans le Sénégal même en zones urbaines. Nos camions-citernes qui approvisionnent, régulièrement beaucoup de quartiers de Dakar et ceux des régions à l’intérieur du pays qui restent pendant des jours et semaines sans eau, à cause de la défaillance notée dans le réseau de Sen’eau, seront à l’arrêt durant la grève. Tous les chefs de services des subdivisions régionales de l’hydraulique, peuvent témoigner et confirmer que 80% de dépannage des forages, ont été réalisés par les travailleurs bénévoles de l’hydraulique ».



Une fois encore, ces travailleurs de l’Hydraulique n’ont pas manqué d’inviter leur ministre à la table de négociations avant que « l’irréparable ne se produise ».













Le Témoin