Grève des travailleurs des collectivités territoriales : A Mbour, Les syndicalistes déplorent le manque de volonté de l’Etat

A l’en croire, la situation préjudiciable aux populations du fait de la non-activité des travailleurs des collectivités territoriales interpelle le gouvernement et par conséquent Mamadou Talla, le ministre des Collectivités territoriales.



La grève qui perdure, selon lui, est une illustration du manque de volonté de l’Etat. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales se désole du fait que les instructions du chef de l’Etat, lors des conseils des ministres, ne sont pas exécutées au détriment des agents des collectivités territoriales .



Son souhait, selon le journal, est de voir les portes du dialogue rouvertes et renouées pour une issue heureuse. Beaucoup de services et prestations ne sont plus dispensés par les grévistes et cela nuit aux populations.



A quelques jours de l’ouverture de l’année scolaire, les services d’Etat civil sont paralysés et les élèves sont sevrés de papiers essentiels de ces services. L’équation de la revalorisation des salaires est à prendre en compte et le service impeccable fait parles travailleurs de la fonction publique locale sont des faits qui, une fois pris en considération, vont pousser à des issues soulageant les travailleurs et les populations