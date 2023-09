Grève des travailleurs des collectivites territoriales : Innocence Ntap Ndiaye et le HCDS pour une suspension du mouvement Innocence Ntap Ndiaye, la présidente du Haut conseil du Dialogue Social au Sénégal s’est prononcée à Saly-Portudal sur la question des travailleurs des collectivités territoriales en grève, suite à une kyrielle de revendications non encore satisfaites, après avoir reçu leur intersyndicale. Selon elle, des événements phares pointent à l’horizon comme le Gamou et la rentrée des classes. Ainsi , elle a fait une demande de suspension de la grève des travailleurs des collectivités territoriales en attendant la prise en charge du dossier à caractère financier.

A l’en croire, l’identification du périmètre des mesures est essentielle. Sur ce, elle a insisté sur les avancées recueillies dans les négociations comme l’extension des résultats des négociations du système de rémunération des agents de l’Etat.



Selon elle, la commission mise en place avec les travailleurs est parvenue à déterminer un périmètre de travailleurs en règle pouvant bénéficier des mesures et n’excédant pas 5000. Leur demande d’application de ces mesures en attendant la fin du processus n’est pas encore suivie d’un avis du gouvernement.



Elle a tenu ses propos lors d’un atelier de renforcement des capacités des partenaires sociaux et l’installation du comité de Dialogue Social de l’hôtel King Fahd Palace. A l’en croire, le renforcement de capacités des partenaires sociaux entre dans la mission du Hcds.



Toujours concernant la formation, le rappel du pacte de stabilité et d’émergence économique signé entre les partenaires sociaux et le gouvernement renseigne sur la formation de 300 partenaires sociaux. Cet objectif, selon elle, a été triplé à la date d’aujourd’hui. Ainsi, 900 partenaires sociaux des entreprises ont été formés.

