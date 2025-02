Grève générale de 48 heures dans le secteur de la santé : Le SAMES annonce de nouvelles perturbations

Le secteur de la santé connaîtra d’importantes perturbations les 26 et 27 février 2025. En effet, le Bureau exécutif national (BEN) du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) a décidé de poursuivre son plan d’action en décrétant un mot d’ordre de grève générale de 48 heures.



Selon le journal Vox Populi, le communiqué du syndicat précise que cette grève, prévue sur l’ensemble du territoire national, sera strictement encadrée afin d’assurer la prise en charge des urgences. Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion d’évaluation élargie aux secrétaires généraux des zones et des sections du SAMES, lit-on dans PressAfrik.



Par ailleurs, le BEN a profité de cette occasion pour revenir sur la rencontre du mardi 18 février 2025 avec une délégation du ministère de la Fonction publique, qui d’après le journal s’est révélée infructueuse.



Rappelons que le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) avait entamé une grève de 48 heures, les 18 et 19 février 2025, sur l’ensemble du territoire national.



Mercredi, en Conseil des ministres, le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre Ousmane Sonko pour entamer des concertations avec toutes les forces vives de la Nation, y compris les centrales syndicales, les acteurs du secteur privé national et le patronat.