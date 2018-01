Grève illimitée des concessionnaires du nettoiement : Dakar Cité-Poubelle ! Les ordures vont constituer le décor des rues de Dakar et certaines grandes villes à partir d’aujourd’hui. Pour cause, les concessionnaires du nettoiement ont décrété une grève illimitée. Ils réclament plus de 8 milliards de francs Cfa à l’Etat.

Les 20 concessionnaires que compte la chaine de ramassage des ordures étaient en assemblée générale hier, pour évaluer la situation et prendre des mesures pour contraindre le gouvernement à éponger la dette. A l’issue de la rencontre, ils ont décrété une grève illimitée sur l’ensemble du territoire.



Selon le coordonnateur des concessionnaires, le mouvement d’humeur sera maintenu jusqu’au paiement de leur dette. « Aujourd’hui, on court derrière 7 mois d’arriérés de paiement. Le gouvernement à travers l’Unité de coordination de la Gestion des déchets solides (UCG), nous doit plus de 5 milliards. C’est pourquoi nous avons décidé de décréter une grève illimitée », a déclaré le coordonnateur des concessions du nettoiement, Bara Sall.



A l’en croire, les concessionnaires croulent sous le poids des dettes contractées auprès des banques. Le coordonnateur des concessionnaires en a profité pour révéler au chef d’Etat qu’ils ont toujours passée sous silence. « On réclame aussi le paiement des 3 milliards que l’Etat nous doit à travers cette-ci l’Entente Cadak-Car. Lorsque le gouvernement avait dissout l’Entente Cadak-Car pour la remplacer par l’UCG, il nous devait plus de 3 milliards », explique Bara Sall.



Avec le cumul de ces dettes, l’Etat doit débourser plus de 8 milliards pour arrêter la grève des concessionnaires du nettoiement. " On compte pas cette fois-ci reprendre service tant qu’on ne rentre dans nos fonds ", prévient Bara Sall.



Les concessionnaires demandent à rencontrer le président de la République ou le Premier ministre pour leur exposer les véritables problèmes du secteur et les réformes à envisager.

