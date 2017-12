Grève – le CUSEMS et le SAEMS boudent les classes jeudi

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2017 à 15:31 | | 0 commentaire(s)|

Les enseignants affiliés du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (CUSEMS) et du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMS), seront dans la rue, demain (jeudi), informe un communiqué transmis à leral.net.



Ces syndicats ont déposé un préavis de grève, et vont observer un débrayage jeudi 9H puis une assemblée générale dans tous les établissements.



Les enseignants du Saems/Cusems exigent ce qui suit : le paiement intégral des indemnités du BAC et du BFEM, - la restitution immédiate des sommes ponctionnées des salaires du mois de Novembre 2017, - l’arrêt des redéploiements abusifs et arbitraires, - le recrutement conséquent d’enseignants, et le dégel des crédits DMC.











Thierno Malick Ndiaye image.png (377.75 Ko)



