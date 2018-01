Grèves dans tous les secteurs : Les syndicats prennent les commandes au Sénégal Une grève de 72 heures est prévue ce mardi dans le secteur de la santé. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) est en grève aujourd’hui, demain et après-demain. Il n’y aura donc pas de consultation sur «l’étendue du territoire».

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2018 à 09:28 | | 0 commentaire(s)|

Le SAMES regrette le « recul » du gouvernement sur certains points relatifs au statut du médecin hospitalier à l’âge de la retraite au régime indemnitaire, entre autres. Une nouvelle rencontre est prévue les 6 et 7 février prochain pour la suite des négociations. En attendant, la grève a débuté ce matin.

Il n’y a, également, pas de cours ce matin dans les universités du pays dans les secteurs pédagogiques et administratif. Le Syndicat autonome des enseignants du Supérieur (SAES) observe un « arrêt total » de 48 heures pour «l’augmentation de la pension de retraite et l’application de la réforme des titres».

Dans le moyen secondaire et même dans l’élémentaire, des perturbations sont prévues ce mardi. La fédération des syndicats d’enseignants est en débrayage à partir de ce mardi. Une grève totale est prévue demain et après-demain et une marche nationale à partir de vendredi prochain. Il s’agit du 5e plan d’action que déroule la FEDER pour le respect des accords « déjà signés ».

Il faut noter que les services de nettoiement étaient aux arrêts à cause des arriérés de près de 8 milliards que l’Etat leur doit. Un accord d’une avance de 3,5 milliards de FCFA a été trouvé. Cette somme doit être versée aujourd’hui.

C’est le Haut conseil du dialogue social qui doit prendre son bâton de pèlerin.

Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook