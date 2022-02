Grèves répétitives des syndicats d’enseignants : le ras-le-bol des élèves et des parents Le secteur de l’éducation connaît une paralysie générale. Les syndicats d’enseignants sont sur le pied de guerre pour le respect des accords signés avec le gouvernement à travers des débrayages et des grèves. Face à ces mouvements d’humeur qui s’intensifient, les élèves ont lancé partout des manifestations pour la reprise des cours. Une situation qui atteste de ce que l’école sénégalaise est toujours dans la tourmente.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Février 2022 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

Avec les grèves qui gagnent du terrain et deviennent de plus en plus généralisées, la tension a fini de monter d’un cran chez les élèves. Des mouvements de protestation ont eu lieu pour réclamer leur droit au cours.



Partout au Sénégal, que ce soit à Dakar, Saint-Louis, Kolda ou encore à Dahra Djolof, les potaches se sont déchaînés dans les rues avec comme seul refrain ; « nous voulons étudier ». D’école en école, ils sont allés déloger leurs camarades du privé pour réclamer la fin des grèves et la reprise des enseignements.



De leur côté, les parents d’élèves ont aussi exprimé leurs inquiétudes. Ils sont dépités et dénoncent l’omerta supposée des pouvoirs publics. Ils demandent de trouver la bonne formule pour une pacification définitive de l’école sénégalaise.



Toutefois, les grévistes comptent reconduire leurs mouvements jusqu’à satisfaction de leurs revendications à moins que le gouvernement ne les convainque à surseoir à leurs actions

Sud Quotidien



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook