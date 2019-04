Grippe équine: 30 mille malades, près de 3 mille morts, 7 régions dans une zone rouge

L’épidémie de la grippe équine (qui touche à la fois les ânes et les chevaux) continue de faire des ravages. En quelques semaines, la maladie a fait plus de 30 mille malades et 2914 morts chez les équidés.



Sept régions (7) sont les plus durement touchées, selon les estimations des services de l’élevage, repris par « L’Observateur ». Kaffrine a enregistré 6494 cas dont 1242 bêtes tuées. A Tambacounda, 11 461 cas sont notés pour 229 morts dont 224 ânes et 5 chevaux. Kaolack enregistre pour sa part 2135 dont 668 ânes et 19 chevaux morts. Les régions de Bambey et Diourbel enregistrent 997 sujets malades, 62 morts chez les ânes. A Fatick, on note 3 473 cas, 15 chevaux et 247 ânes morts. Thiès et Louga enregistrent respectivement 1389 cas dont 7 morts et 425 cas de mortalité.



Cette situation si elle n’est pas maîtrisée, risque d’affecter sérieusement, la prochaine campagne agricole.



Causée par deux souches de virus que sont la H7N7 et la H3N8, la grippe équine se manifeste chez l’animal par une hyperthermie. Une inflammation des poumons, des bronchites, de l’œsophage. Mais également de la toux, un écoulement nasal et une appétence. L’animal atteint de grippe ne mange pas et se condamne presque à mort avec de terribles douleurs musculaires et une asthénie (une fatigue généralisée).

