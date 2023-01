Gris Bordeaux après la blessure d’Ama Baldé : «J'ouvre la porte aux promoteurs et aux adversaires»

Alors que son combat avec Ama Baldé était prévu le 5 février prochain, cette affiche n’aura plus lieu. Et pour cause, le lutteur de Pikine a contracté une blessure à l'entraînement. Face à ce cas de force majeure, Gris Bordeaux invite Bira Sène et son équipe, à prendre toutes les dispositions nécessaires. Devant cette situation, le lutteur Fassois se dit prêt à affronter un autre lutteur.



Gris Bordeaux souhaite lutter avec quelqu’un d’autre cette saison, après la blessure de son adversaire. Avec le forfait déclaré de Ama Baldé, le troisième Tigre de Fass ne veut pas voir tous ses efforts fournis lors de sa préparation, partir en fumée. Il espère ainsi trouver un adversaire le plus rapidement possible. « Vu la gravité de la blessure de mon adversaire qui risque de l'éloigner du sport au moins pendant 6 mois, et compte tenu des gros moyens que j'ai déployés pour la préparation de ce combat, j'ouvre la porte aux promoteurs et aux adversaires. Les propositions seront accueillies en toute responsabilité et avec professionnalisme », a déclaré Gris Bordeaux.



Défait par Balla Gaye 2 lors de sa précédente sortie, le troisième Tigre de Fass invite également le bureau du Cng, à prendre toutes les dispositions nécessaires suite à cette situation inattendue. « Je compatis à la douleur de mon adversaire à la suite de sa blessure musculaire, en lui souhaitant un prompt rétablissement. Moi-même, j'ai été victime de ce type de blessures lors de la préparation de mon combat contre Tyson. J'invite donc le Cng à prendre toutes les dispositions nécessaires face à cette situation inattendue », a indiqué le lutteur.



Le président des lutteurs en activité a également salué l’esprit de fair-play des supporters de Balla Gaye 2 lors de la victoire de Boy Niang. « En tant que président de l'Association des lutteurs en activité, je magnifie la maturité des supporters des deux camps, lors du combat ayant opposé Balla Gaye 2 à Boy Niang 2. Aucun acte de violence majeure n'a été signalé. Notre message a été entendu et nous en remercions le Bon Dieu », a conclu le lutteur.

L’As