Gros coup de la Douane à Kaolack: 540 kg de chanvre indien interceptés en 24h ! La Subdivision des Douanes de Kaolack a réalisé un gros coup. En 24 heures, elle s’est illustrée avec une saisie de 240 kg de chanvre indien conditionnés dans 9 colis. « La saisie est réalisée le lundi 05 octobre 2020 à Keur Socé, dans le département de Kaolack », précise un communiqué du Bureau des Relations publiques.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 09:47 | | 0 commentaire(s)|

Mais ce n’est pas tout. Car quelques heures plus tard, les agents de la Brigade mobile des Douanes de Guiguinéo interceptent à leur tour une Peugeot 406 et une moto Jakarta transportant 300 kg de chanvre indien.



La saisie a eu lieu suite à une embuscade dressée aux environs du Pont de Keur Mbouky. La valeur totale de ces drogues et des moyens de transport saisis lors de ces deux opérations, est estimée à près de 46 millions de francs CFA.



