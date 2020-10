Grosse arnaque portant sur 311 millions FCfa: Deux personnes dont le chauffeur d’un Khalife général en prison Les gendarmes de la Section de recherches de Colobane ont mis la main sur deux individus, M. Kouta et C.T. Bâ, qui ont escroqué un Sénégalais naturalisé américain, d’un montant de 311 millions FCfa. L’un des suspects est le chauffeur d’un grand chef religieux.

Revenu au Sénégal en janvier 2020 pour être au chevet de sa mère malade, M. Bèye, natif de Diourbel, devenu américain après un séjour de plus de 20 ans au pays de l’oncle Sam, a été mis en rapport avec B. Kouta, le chauffeur d’un Khalife général. M. Kouta se dit également marabout. Au fil du temps, ce dernier a impliqué un certain C. T. Bâ, lui aussi marabout, originaire de Ndoyène, mais officiant à Ouest-Foire.



Ensemble, ils ont promis de guérir la maman de M. Bèye qui, d’ailleurs, finira par rendre l’âme. En outre, les deux présumés escrocs ont fait croire au Sénégalo-Américain, qu’ils peuvent l’aider à gagner plus d’argent aux USA. M. Bèye les a crus. Pour de supposés sacrifices (boeufs, chameaux, moutons, chèvres… de différentes couleurs), la victime a donné des sommes allant de 10 à 100 millions de francs Cfa, pour un total général estimé à 311 millions de francs Cfa.



Quand il a compris qu’il s’est fait avoir, la victime a décidé de porter l’affaire à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. C’est ainsi qu’une enquête a été ouverte.



Selon les informations du quotidien « EnQuête », les perquisitions faites aux domiciles des mis en cause, ont permis aux enquêteurs de recouvrer au total 100 millions de francs Cfa. Chez B. Kouta, par contre, en sus de l’argent, du chanvre indien et des faux billets de banque y ont été retrouvés. Interrogés lors de son audition sur l’herbe qui tue, il a répondu, sans aucune gêne : “ Je suis asthmatique. Le chanvre, c’est pour me soigner. ’’



Par ailleurs, le passeport américain de la victime a été retrouvé chez lui, renseignent nos interlocuteurs. Il l’avait pris, selon lui, pour lui faire des prières. Une carte nationale d’identité (avec sa photo) au nom d’I. Cissé, y a été trouvée. Ce qui signifie qu’il a deux identités, selon nos sources.



En outre, l’’enquête a révélé qu’il a blanchi l’argent de M. Bèye en achetant 4 véhicules type 4x4 (dont une Range Rover Sport dernier modèle qui portait frauduleusement une plaque diplomatique) et des meubles de luxe pour sa deuxième conjointe qu’il a épousée en cachette, à l’insu de sa famille.



D’après toujours leurs informations, c’est à la gendarmerie que sa première femme a découvert qu’elle a une coé-pouse. Pour le tirer d’affaire, sa famille maraboutique a même proposé de mettre sur la table le reliquat de l’argent pour compléter les trois cents millions volés, afin de lui éviter un séjour carcéral et, surtout, pour lui permettre d’assister aux prochaines manifestations religieuses. Ce que les enquêteurs ont totalement refusé. Ils sont tous les deux au Cap Manuel, nous dit « EnQuête ».



En effet, après leur déferrement, B. Kouta et C. T. Ba ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République. L’affaire est en instruction.



En attendant, renseignent nos sources, le pactole de cent millions est consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).



