Grosse révélation du maire de Dalifort : « 2 membres du staff de Macky Sall sont candidats pour 2024… Des cadres de l’Apr vont rejoindre Khalifa Sall » Le maire de Dalifort a fait une grosse révélation ce jeudi concernant l’entourage du président de la République. Idrissa Diallo qui s’exprimait sur la RFM, a déclaré que « deux membres du staff du président de la République sont déjà candidats pour l’élection présidentielle de 2024 ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 13:58

Actuellement à Ziguinchor, le maire de Dalifort embraye, « nous avons les preuves de cela, mais on ne peut révéler leurs noms, parce qu’ils seront aussitôt accusés de détournement et mis en prison parce que Macky Sall ne veut pas de dauphin ».



Toujours selon Idrissa Diallo, « plusieurs gros calibres de l’Apr ont décidé de rejoindre Khalifa Sall pour les prochaines échéances».



