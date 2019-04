Grosses révélations de Me Amadou Sall : "Wade a des difficultés pour terminer la réfection de sa maison du Point E" C’est une grosse révélation faite par Me El Amadou sall ce dimanche dans l’émission Grand Jury. L’ancien ministre d’Etat, ministre de la Justice, Garde des sceaux, a confié que Wade a des difficultés pour terminer les travaux de sa maison du Point E.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2019 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|

Répondant à une question sur où se trouve l’ancien chef de l’Etat, Me Sall a répondu, « il se trouve au Terrou-bi. Il avait décidé de quitter la maison de Me Madické Niang après les problèmes qu’il a eus avec lui. C’est triste à dire, mais la maison du Point E avait été saisie. Il parait que des instructions ont été données pour que la saisie soit levée ». Et de poursuivre, « il avait commencé la réfection de cette maison et il ne pouvait continuer les travaux sur une maison saisie. Mais, entre temps, vous connaissez la générosité de Wade, il a donné tout l’argent qu’il avait gardé pour ces travaux et aujourd’hui, il lui est difficile de terminer ces travaux ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos