Grossesse de Khady Diouf tuée â Thiès: La sage-femme persiste et signe face à la police La sage-femme qui a effectué le test de grossesse sur la défunte Khady Diouf, tuée par son petit-ami, un jeune marabout, persiste et signe. Entendue par la police, elle s'oppose aux conclusions de l'autopsie qui a écarté la thèse de la grossesse. Selon "L’Observateur", elle a confirmé que le test de grossesse qu’elle avait pratiqué sur la défunte, avec une bande urinaire fournie par le poste de santé de Médina Fall, était positif. Elle avait même demandé à Khady Diouf de faire une échographie et de lui apporter les résultats. Ce que ne fera pas la victime, tuée par Chérif Assane Fall.

