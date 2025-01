Grossesses précoces en milieu scolaire : Le cri d’alarme du SELS/A face à des chiffres alarmants Le Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal Authentique (SELS/A) tire la sonnette d’alarme suite à la publication du rapport 2024 du Groupe pour l'Étude et l'Enseignement de la Population (GEEP). Ce document met en évidence une situation préoccupante : en 2024, 1202 cas de grossesses précoces ont été recensés dans 1332 établissements publics du moyen secondaire, couvrant 85 % de la carte scolaire nationale. Si l’urgence d’agir est indéniable, le SELS/A ne se limite pas au constat. Dans un esprit de mobilisation collective, le syndicat propose une série de mesures concrètes pour inverser la tendance et garantir un avenir meilleur aux jeunes filles. Découvrez dans cette série d’articles :

Les académies les plus touchées



Les données révèlent des disparités inquiétantes. Les académies de Fatick (166 cas, soit 13,81 %) et Ziguinchor (157 cas, soit 13,06 %) enregistrent les taux les plus élevés. D’autres régions comme Sédhiou (134 cas, 11,15 %), Tambacounda (100 cas, 8,32 %) et Kolda (91 cas, 7,57 %) suivent de près. En revanche, des régions comme Dakar présentent des chiffres plus faibles (7 cas, 0,58 %), mais l’urgence d’agir reste la même.



Des causes multiples et complexes



Le phénomène s’explique par une combinaison de facteurs :



1. Manque de sensibilisation : Le tabou autour de la sexualité freine l’éducation préventive.

2. Failles dans l’encadrement : L’absence de dialogue et de suivi dans les familles et les écoles, favorise les risques.

3. Précarité socio-économique : Les inégalités sociales exposent davantage les jeunes filles.

4. Conditions scolaires difficiles : Les trajets longs et l’absence d’internats sécurisés, aggravent la situation.



Le SELS/A interpelle les autorités



Le syndicat réclame une intervention urgente de l’État et des collectivités locales pour :



• Instaurer des programmes de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive.

• Renforcer la sécurité des établissements et des trajets scolaires.

• Promouvoir une collaboration active entre enseignants, parents et partenaires sociaux.



Pour le SELS/A, il est impératif de garantir un environnement éducatif sécurisé, où chaque élève peut apprendre dans la dignité et aspirer à un avenir meilleur.

