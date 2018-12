Groupe Consultatif : l’opposition vilipende Macky Sall à Paris Chose promise, chose due. L’opposition s’est mobilisée à Paris pour saboter la réunion de Macky Sall avec les bailleurs du Groupe consultatif. Armés de pancartes et d’haut-parleurs, les manifestants ont scandé des slogans hostiles à Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Décembre 2018 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|

«Ce n’est pas Macky Sall en tant que président de la République du Sénégal qui fait face aux bailleurs de fonds mais, Macky Sall en tant que candidat qui est là aujourd’hui pour collecter des fonds», déclare Mamadou Massaly, du Parti démocratique sénégalais (Pds).



De l’avis du responsable libéral : «Vu tous ces milliards qui ont été volés et dilapidés par son Plan (Plan Sénégal Emergent, ndlr), nous disons aujourd’hui que cette signature ne nous engage pas et ne doit pas voir engager le peuple sénégalais parce que nous sommes à deux mois de l’échéance présidentielle», rapporte pressafrik.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos