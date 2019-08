Groupe DMEDIA: SEN TV organise un téléthon pour sauver Taib Socé

Le cas de Taib Socé inquiète les religieux du pays. Pour sortir le célèbre prêcheur des mains de la justice, Oustaz Alioune Sall et Jamra en partenariat avec la Sen Tv organisent un téléthon.

Incarcération

Oustaz Taib Socé est dans de sales draps. Rattrapé par une affaire d’escroquerie portant sur de l’or d’une valeur de 146,6 millions de FCfa, le prêcheur séjourne en prison depuis quelques temps. Auparavant il avait été condamné à 3 ans de prison ferme, avant de bénéficier d’une grâce présidentielle le 3 avril 2016.



Libération

A cet effet, pour accélérer sa libération, un comité de soutien est mise en place pour le sortir d’affaire. Ainsi, les membres de l’organisation comptent organiser un téléthon ce samedi, non pas à la Tfm, mais plutôt à la Sen Tv afin de rassembler la somme de 100 millions de F Cfa.



Contrainte de paiement

Rappelons que Taïb Socé devait verser à la victime, l’Imam Mouhamad Bassirou Sall, 160 millions de FCfa. Malheureusement, la partie civile a fait exécuter la contrainte par corps prononcée par la Cour d’appel de Dakar, faute de paiement de la part du prêcheur.

