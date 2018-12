Groupe consultatif de Paris: La rencontre secrète de Macky Sall et Nicolas Sarkozy à Paris

Macky Sall n’a pas quitté Paris, avant-hier mardi, avec seulement un succès au Groupe consultatif où il a décroché plus de 7000 milliards de Fcfa d’engagements des bailleurs. Le chef de l’Etat a profité de son séjour à Paris pour dérouler son agenda politique sans tambour ni trompette.



En effet, une affaire très importante s’est traitée sous le froid parisien, dans la plus grande discrétion. Même l’entourage direct n’a pas été informé ou associé à l’affaire. Selon l’Observateur qui livre l’information, c’est un verrouillage systématique que le chef de l’Etat a réussi à faire sur la rencontre secrète qu’il a eue avec l’ancien Président français, Nicolas Sarkozy.



D’après toujours le quotidien de l’immeuble Elimane Ndour, le rendez-vous avait été fixé et Macky Sall l’avait intégré dans son agenda personnel. C’était après la cérémonie de dédicace de son livre « le Sénégal au cœur » à l’hôtel Inter Continental.

