Groupe consultatif de Paris: Plus de 262 milliards FCFA déjà décaissés sur les 7700 milliards

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 09:38 | | 2 commentaire(s)|

Macky Sall et son gouvernement ne vont pas rentrer les poches vides du Groupe consultatif de Paris, tenu lundi et mardi au siège de la Banque mondiale.



Selon le quotidien «Le Témoin», certains partenaires techniques et financiers ont déjà sorti le chéquier. Il s’agit, précise le journal de l’Union Européenne (Eu) pour un montant de 90 milliards de Cfa, la Banque Européenne d’Investissement (Bei) pour 42,6 milliards de francs Cfa, la Banque Africaine de Développement (BAD) pour 33,2 milliards de francs Cfa, la Banque Mondiale et le Fonds international de Développement Agricole (FIDA), ont donné 71,8 milliards. Soit 262,6 milliards de Francs Cfa collectés sur les 7700 milliards annoncés.

