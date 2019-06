Groupe parlementaire BBY : des députés se rebellent, Aymérou Gningue accusé de favoritisme Un vent de rebellion souffle au sein de la coalition BBY. Selon "Walf Quotidien", des députés de la mouvance présidentielle sont mécontents de la gestion du président du groupe parlementaire de Benno, Aymérou Gningue, accusé de favoritisme et d’entretenir un groupe d’amis.

« Il y a des favorisés et des délaissés. C’est une histoire de clans. Un membre du bureau ou un président de commission, ne doit pas faire partie des unions parlementaires. Malgré ce fait qui viole le règlement, des présidents de commission et autres secrétaires élus se bousculent aux portes des unions », souffle un membre du groupe BBY au journal.



Il est aussi reproché à Aymérou Gningue de choisir qui il veut pour les voyages, entre autres griefs.

