Une expertise locale mise en avant

Après le succès des tests de vidéo-verbalisation réalisés lors d’événements majeurs tels que le Magal de Touba et le Gamou de Tivaouane, le gouvernement sénégalais a décidé de confier cette responsabilité à des acteurs locaux. Ce choix marque une volonté affirmée de valoriser et de renforcer les compétences nationales dans le domaine technologique.



Le Groupement Cactus Technology-Diotali apporte des solutions adaptées aux besoins spécifiques des régions sénégalaises, conciliant performance technologique et compréhension des réalités locales. Ce partenariat symbolise une étape importante dans le développement d'une industrie technologique nationale compétitive et autonome.



Un modèle équilibré de modernisation



Si le Groupement Cactus Technology-Diotali est chargé de couvrir les régions, la Ville de Dakar a opté pour une collaboration avec Huawei, géant chinois des technologies. Cette répartition illustre une stratégie équilibrée du gouvernement, mêlant soutien à l’expertise locale et coopération internationale pour une gestion optimale des infrastructures.



Vers un modèle africain de modernisation technologique



Le succès de cette initiative pourrait inspirer d’autres pays africains en quête de solutions technologiques durables. En valorisant les compétences locales tout en s’ouvrant aux partenariats internationaux, le Sénégal démontre qu’il est possible de construire une modernisation inclusive et efficace.



Le Groupement Cactus Technology-Diotali est aujourd’hui une preuve concrète du potentiel sénégalais dans le domaine technologique. Une réussite qui ouvre la voie à davantage de projets innovants portés par des talents nationaux.



