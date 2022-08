Guédiawaye: 34 cas de noyades dont 18 décès enregistrés entre Mars et Juin

En 2021, plus d'une cinquantaine de personnes ont perdu la vie par noyade dans la région de Dakar et sa banlieue et la moitié des cas enregistrés sont intervenus au mois de Juin. Guédiawaye en a dénombré 34 cas de noyades dont 18 décès entre Mars et Juin, selon les statistiques des sapeurs-pompiers.



En réponse à ce désastre, lit-on, plusieurs actions ont été menées par des organisations de la sociét civile en collaboration avec les services de l’Etat, en plus des décisions fermes prises par l’autorité administrative locale allant dans le sens d’amorcer des réponses communautaires de lutte contre les noyades.



Ces chiffres mettent certes en exergue un drame social, résultant d’une part d’un manque d’information et d’autre part de la crise civique et citoyenne affectant la société sénégalaise réfractaire au respect et des règles établies à cet effet. En effet, écartelés entre le droit aux loisirs sains dans un cadre protecteur et ce mur immatériel de dangers qui les ceinturent, les jeunes sont exposés à de multiples situations de risques.



Partant de ces considérations, La Ville de Guédiawaye, dans sa nouvelle dynamique d’impulser une démarche méthodologique dans la mise en œuvre du programme d’accompagnement des adolescents qui sera fondée sur le développement du civisme et de la citoyenneté par l’approche terroir, compte renforcer les mécanismes communautaires de riposte contre les noyades.



Ainsi, un atelier u la problématique des noyades à Guédiawaye regroupant différents segments de la communauté a été organisé aujourd'hui.



