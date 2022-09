Guédiawaye: Ahmed Aïdara chasse Lat Diop et Guédiawaye Football Club du stade Ibrahima Boye

Le président du Guédiawaye Football Club, Lat Diop, par ailleurs directeur général de la Lonase et grand insulteur d’Ousmane Sonko, a été chassé du stade Ibrahima Boye par le maire Ahmed Aïdara. Par une lettre en date du 26 septembre, le maire de Guédiawaye a notifié au président de Guédiawaye Football Club la suspension du protocole d’accord qui mettait à la disposition du club fanion de cette grande ville le stade Ibrahima Boye. C’est là que le club faisait ses entrainements et recevait ses matchs de première division, renseigne LeTémoin.



Un vrai coup dur pour le club à quelques semaines du démarrage du championnat. « A la ville de Guédiawaye, les conditions actuelles de trésorerie sont marquées par un déficit budgétaire criard. Alors une gestion efficiente devant passer nécessairement par la prise d’un certain nombre de mesures s’impose à nous pour nous tirer d’affaires » écrit le maire de Guédiawaye pour justifier sa décision. Il a demandé à Guédiawaye Football club de prendre toutes les dispositions utiles pour libérer les lieux au plus tard le 01er octobre 2022 à 18h.

