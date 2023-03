Guédiawaye /Babacar Mbaye Ngaraf : «L’ex-receveur Daouda Diallo sera pourchassé judiciairement jusque dans ses derniers retranchements…»

A travers une interview accordée au quotidien « Le Témoin », Babacar Mbaye Ngaraf remercie d’abord le chef de l’Etat, pour avoir satisfait une vieille et douloureuse doléance, c’est-à-dire le limogeage du receveur Daouda Diallo, accusé de spoliation de terres, de corruption, de faux et usage de faux et d’abus de pouvoir.



Non satisfait du départ du receveur des domaines Daouda Diallo, le coordinateur du Collectif des victimes compte le poursuivre voire le pourchasser davantage devant l’Ofnac et la Justice, pour la restitution des terres aux légitimes propriétaires spoliés et l’annulation des nouvelles attributions de complaisance.



« Daouda Diallo a commis beaucoup de dégâts fonciers à Guédiawaye, car il a attribué des terrains d’autrui à ses amis, ses parents et ses clients. Meme des activistes et leaders politiques de l’opposition ont bénéficié illégalement des largesses foncières du receveur Daouda Diallo. Une manière pour lui de protéger demain ses arrières en cas de changement de régime. Suivez mon regard…Et si le Président Macky Sall veut suivre mon regard, je suis prêt à l’orienter vers toutes les personnes à qui le désormais chef du bureau des domaines de Guédiawaye a illégalement attribué des terrains. »



« Je sollicite une audience avec le président de la République, non seulement pour lui remettre cette liste des attributaires, mais aussi pour qu’il m’assiste au niveau de la Justice, afin que toutes les victimes soient rétablies dans leurs droits. Et surtout pour l’annulation des attributions actuelles de manière illégale, l’audit sans délai du Plan d’urbanisme de Détail (Pud), l’aboutissement de la plainte déposée devant l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac) et l’annulation également des attributions de complaisance du lotissement Beydi Sèye. Au nom de tous mes compagnons victimes de Daouda Diallo, je suis plus que jamais engagé pour la satisfaction de toutes ces revendications .»



« En collaboration avec le collectif, toutes les populations vont se mobiliser à travers des manifestations et sit-in pour la tenue d’un procès du foncier à Guédiawaye. Vous savez, le Sénégal a sa Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), ses chambres criminelles, son Tribunal du commerce, ses tribunaux militaires etc… Avec l’affaire Daouda Diallo, je vais me battre pour la création d’un Tribunal foncier au grand bonheur de tous les citoyens spoliés de leurs terres .»



Avez-vous réellement porté plainte contre Daouda Diallo pour que justice soit faite ?



« Evidemment ! Vous savez, le Sénégal a la chance d’avoir une administration centrale très bien organisée, très hiérarchisée, mais malheureusement, cette chaîne connait des dysfonctionnements à cause des maillons faibles de la corruption. Car, ces maillons faibles ne remontent jamais les informations à la hiérarchie. Or, dès le début des agissements de Daouda Diallo, j’ai saisi tour à tour, par ordre hiérarchique, le préfet de Guédiawage, le gouverneur de Dakar, le chef du Centre des services fiscaux de Guédiawaye, le Directeur général des Impôts et Domaines, le ministre des Finances et du Budget et le président de la République. »



« Depuis des années, aucune de mes plaintes et lettres de dénonciation n’a connu une suite favorable, même pas un accusé de réception ! D’ailleurs, c’est une occasion de remercier encore le président de la République Macky Sall et son tout nouveau ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, d’avoir relevé de ses fonctions le receveur Daouda Diallo. En prenant cette mesure conservatoire salutaire, le président de la République montre sans doute qu’il n’a jamais été au courant de la criminalité foncière qui sévit à Guédiawaye. Un état de fait déplorable qui peut être dû au fait que Daouda Diallo bénéficiait d’une solidarité de corps .»









Extraits du quotidien « Le Témoin »