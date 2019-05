Guédiawaye : Cinq homosexuels dont un marabout arrêtés

Mardi 7 Mai 2019

Le Commissariat central de Guédiawaye a déféré au parquet cinq individus poursuivis pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds et viols répétés sur mineur.



Parmi les mis en cause, il y a un qui se fait passer pour marabout. Ce dernier rapporte le journal « Les Echos », a envoûté un jeune tailleur qu’il a transformé en jouet sexuel pour son plaisir et celui de ses amis.



