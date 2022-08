Guédiawaye/ Ils exigent la libération de Amy Dia : Ahmed Aidara et Cie ont manifesté

Samedi dernier, les militants du Pastef ont organisé à Guédiawaye une marche pacifique pour exiger la libération de Aminata Dia en détention dans l’affaire dite de la «Force spéciale» du nom de ce groupe accusé d’avoir voulu installer le chaos dans le pays. Cette manifestation a enregistré la participation de responsables locaux de l’opposition dont le maire de Yewwi Askan wi (Yaw) Ahmet Aïdara et le coordonnateur local du Pds, Bassirou Mbacké Diatta, relate L’As.



Venus de tous les coins de leur département, les militants du Pastef de Guédiawaye ont tenu une marche pacifique sous escorte de la police pour réclamer la libération de leur sœur Aminata Dia par ailleurs vice-coordonnatrice des patriotes au niveau de la commune de Sahmnotaire. Cette dernière a été arrêtée dans l’affaire des «Forces spéciales».



Lors de cette marche qui est partie du rond-point Dial Mbaye, en passant par le «Marché jeudi», PAI, le Centre de sauvegarde, les militants patriotes ont vilipendé le Président Macky Sall et son régime. Les manifestants ont scandé :«Macky Sall dictateur !» avant de réclamer la libération de leur sœur de parti. Pour la mairesse de Golf Sud Khadidja Mahécor Diouf, responsable politique du Pastef à Guédiawaye : « C'est une marche légitime pour la libération de tous les otages politiques y compris Amy Dia. Car c'est une arrestation arbitraire qui symbolise l’acharnement du pouvoir de Macky Sall contre Pastef. »



Et le coordonnateur local de Pastef de Sahm Notaire d’ajouter : «Cela fait 43 jours que notre sœur Amy Dia est détenue arbitrairement par la seule volonté de Macky Sall qui a peur de l'élan de Pastef qui est devenu une réalité ici à Guédiawaye et partout dans le pays. C'est pourquoi, nous avons marché pour exiger sa libération.» Les manifestants ont conclu leurs propos pour promettre de durcir le ton si leurs camarades, y compris Aminata Dia, ne sont pas libérés. «Cette marche n’est qu'une étape de notre lutte contre ce régime dictatorial qui utilise ses forces de sécurité pour intimider ses opposants. Mais on ne se laissera pas faire. On se battra. Quitte à y laisser nos vies», menace Modou Guèye Seck. Et Khadidja MahécorDiouf de conclure : «Nous demandons à tous nos camarades de rester debout, mobilisés, pour la libération de tous les otages politiques. Car nous savons que Pastef dérange ce régime désavoué par les populations.»





