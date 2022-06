Guédiawaye – Lat Diop sur les appels au rassemblement de Yaw : «Nous serons prêts pour la riposte»

Le Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a organisé un grand rassemblement ce week-end réunissant les investis de Benno bokk yaakaar aux Législatives du 31 juillet prochain. Lat Diop en a profité pour lancer un appel à la jeunesse alors que Yewwi askan wi a décidé d’appeler à une autre manifestation le 17 juin prochain à la Place de la Nation. «Aujourd’hui, nous avons, au niveau de notre mairie, des gens incapables de gérer une localité. Et les nombreuses manifestations qu’ils sont en train d’organiser ne serviront à rien. Mais je tiens à leur dire que les élections vont se tenir ici. Et s’ils appellent au calme, nous sommes prêts à aller dans le même sens. Mais s’ils usent de la violence, nous serons prêts pour la riposte», a prévenu le responsable de l’Apr à Golf Sud, relate LeQuotidien.



Lat Diop à indexé le leader de Pastef qu’il traite «pourriture humaine». «C’est un rebelle qui ne s’assume pas. Ce n’est pas la peine de faire des menaces, des appels à l’insurrection… Sonko a demandé à ses partisans d’aller casser des villas. Nous avons pris toutes nos responsabilités», a averti M. Diop, battu par Khadija Mahécor Diouf dans la commune lors des dernières élections locales. Dans ce sillage, le directeur de la Lonase a décidé de mettre sur pied son mouvement dénommé «Lou eup tourou». Cette structure aura pour but de défendre la République du Sénégal. «Je défie Ousmane Sonko et lui donne rendez-vous après les Législatives. Pour l’instant, le seul et unique combat, c’est de tout faire pour que ma coalition, Benno bokk yaakaar gagne les élections», a conclu Lat Diop.