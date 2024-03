Guédiawaye: Le Pds s’engage pour la victoire d’Amadou Bâ, dès le premier tour Alors que la date fatidique de l’élection présidentielle du 24 mars approche, les stratégies politiques se dessinent avec plus de clarté. Dans ce contexte, le candidat Amadou Bâ voit ses rangs renforcés par un soutien de poids : la Fédération départementale du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Guédiawaye.

En cette période où les enjeux politiques sont à leur comble, Ndiogou Malick Dieng et ses camarades, suite à une rencontre avec l'ex ministre des Sports, Lat Diop, ont pris la décision stratégique d'apporter leur soutien inconditionnel au candidat de la mouvance présidentielle. Cet appui vise à assurer une victoire éclatante, le soir du 24 mars prochain.



Dans le département de Guédiawaye, bien que le PDS ait vu son propre candidat se retirer de la course présidentielle, il n'entend pas rester en marge de l'événement. Au contraire, il se mobilise activement, s'assurant de descendre dans la base pour soutenir Amadou Bâ, considéré par la vice-présidente du PDS, comme le choix le plus avisé pour l'avenir.



Ce ralliement massif de la Fédération départementale du PDS de Guédiawaye, témoigne l'importance des alliances politiques dans le paysage électoral sénégalais, où chaque soutien peut jouer un rôle déterminant dans le résultat final.



