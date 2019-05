Guédiawaye : Le cerveau du gang des 5 présumés homosexuels tombe Après quelques jours de traque, les limiers du Commissariat Central de police de la ville de Guédiawaye ont enfin mis le grappin sur le supposé cerveau de la bande des cinq homosexuels, dont un marabout. D'après les informations du journal "Les Echos", le gus s'était rendu de son propre chef au commissariat pour déposer une plainte contre le tailleur de 16 ans, pour dénonciation calomnieuse contre sa personne. Mais, à son arrivée, il a été vite identifié sous le nom de M. et interpellé puis déféré au parquet pour les mêmes motifs retenus contre ses acolytes, qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds, chantage et viols répétés contre le jeune couturier. Il reste encore en liberté deux membres du groupe.

