Guédiawaye : Le plafond d’une classe s’effondre sur des élèves Une catastrophe a été évitée de peu ce mardi, à l’école ''Les Filaos'' de Guédiawaye. Le plafond d’une salle de classe s’est, en effet, effondré sur les élèves. Mais il y a plus de peur que de mal. Selon Emedia qui donne l’information, les élèves souffrent de blessures légères. Ils ont été transférés à l’hôpital par les sapeurs-pompiers qui ont vite rappliqué sur les lieux. Le préfet de la ville et la police étaient également sur les lieux pour s’enquérir de la situation, selon la même source, soulignant que les cours ont été suspendus, jusqu’à nouvel ordre. L’école appartiendrait à ‘’Badiene’’, actrice dans le téléfilm « Café Avec ».

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos