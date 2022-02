Guédiawaye : Très en colère, Me Wade vote Ahmet Aïdara

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Février 2022 à 11:06

Me Abdoulaye Wade serait très en colère contre les conseillers de sa coalition Wallu. Selon la députée du parti, Mame Diarra Fam, Me Wade a dit très clairement que « si les gens ne votent pas pour la liste Yewwi, il sera obligé de prendre des sanctions internes nécessaires ». A en croire Mame Diarra Fam, Me Wade a demandé à ce que les conseillers votent en faveur de Ahmet Aïdara.



Par ailleurs, il a dépêché Mayoro Faye, Cheikh Dieng, Saliou Dieng à la mairie immédiatement, afin de transmettre sur place le message du frère SGN à Guédiawaye. Il réitère que Ahmet Aïdara est son fils, sans compter le fait politique qu’il faut voter Yewwi qui est de l’opposition et non le pouvoir. A preuve, Cheikh Dieng s’est entretenu avec Ahmet Aïdara, afin d’arrondir les angles, révèle "Rewmi".

Ndèye Fatou Kébé