Guédiawaye: Un charretier agresse sauvagement un policier avec une pelle

Samba Ndiaye, un agent de police du commissariat de Wakhinane Nimzath sis à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, a été violemment agressé à coups de pelle par un charretier. L’attaque a eu lieu vendredi dernier, aux environs de 20 heures sur la bande des Filaos réputée criminogène, située sur le long de la Voie de dégagement nord (Vdn2).





Le charretier Pape Nder S., sommé de cesser l’altération du sol, a refusé d’obéir au policier en patrouille dans la zone. Le cocher Pape Nder S. s’empare alors de sa pelle de travail et s’ attaque violemment au policier en civil. Et lui assène un coup de pelle à la tempe droite. Puis il lui donne un violent coup de poing à l’arcade sourcilière droite.



Le policier, blessé à l’arme blanche, a été envoyé à l’hôpital Roi Baudoin de Guédiawaye. Il en est ressorti le même jour avec un certificat médical de 15 jours.



Auditionné sur procès-verbal et placé en garde-à-vue, le charretier Pape Nder S devrait être présenté ce lundi 23 septembre 2019, au procureur de la République de Pikine.

