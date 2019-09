Guédiawaye – Un homme de tente de s'ôter la vie avec un revolver dans la bouche

L’attitude suicidaire du sieur Jean Mendy, 61 ans, a suscité hier vers 08h, des réactions d’émoi et de stupeur au quartier Daroukhane de Wakhinane Nimzath, sis à Guédiawaye. Piqué par on ne sait quelle mouche, Mendy a pris un revolver et voulu mettre fin à sa vie, en se tirant une balle dans la bouche.



Grosse frayeur au populeux quartier Daroukhane de Wakhinane Nimzath, sis à Guédiawaye. Une affaire de suicide manqué par arme à feu secoue depuis hier la localité. Même si les motivations du suicidaire restent encore inconnues, force est cependant de constater que celui-ci se trouvait seul dans sa chambre au moment où il a voulu se donner la mort. Les parents du suicidaire Jean Mendy et leurs voisins n’en reviennent toujours pas et continuent à se triturer les méninges sur les véritables raisons du geste de Mendy, qui vit avec sa famille.



Mendy tente le coup seul dans la chambre ; le voisinage parle de suicide avorté par pistolet et reste prudent



Dans le quartier, les habitants évoquent avec beaucoup de circonspection l’affaire. Ils se montrent très avares en commentaires. Ils forment dans la rue de petits groupes par affinités et évitent de se faire infiltrer. Ils jouent à fond la carte de la prudence et surveillent du regard les mouvements de curieux et de passants. Mais à force de bien tendre l’oreille, l’on finit par capter quelques bribes de renseignements sur la tragédie familiale avortée au domicile des Mendy. Sans trop entrer dans les détails, des voisins expriment d’abord toute leur indignation et lâchent: «le vieux Jean Mendy a voulu mettre fin à sa vie avec un revolver. Il se trouvait seul dans sa chambre au moment de faire ça», ont laissé entendre des habitants de la localité.



Les motivations du suicidaire inconnues, les habitants peu bavards sur les détails et la santé mentale du vieux



D’autres voisins acceptent de se confier sous le sceau de l’anonymat et embouchent la même trompette de stupéfaction. Aussi, ils peinent à lever le voile sur les motivations réelles du suicidaire et lâchent ceci : «on ignore toujours les véritables raisons du geste du vieux Mendy. Mais, lorsqu’il était seul dans la chambre, il a braqué le pistolet dans sa bouche et tenté d’appuyer sur la gâchette. Nous ne savons cependant pas comment le vieil homme a été surpris sur les faits, puis empêché de commettre le pire. Il a été trouvé en détention de l’arme à feu dans la chambre.



Les gens sont vite intervenus pour le dissuader de se tirer une balle dans la bouche», ont fait remarquer nos interlocuteurs. Qui se gardent catégoriquement de se prononcer sur la santé mentale du vieil homme. «Nous ignorons vraiment si le vieux Mendy jouit ou pas de toutes ses facultés mentales. En tout cas, il vit chez lui avec les membres de sa famille dans le quartier», ont soutenu les habitants anonymes.





Mendy évacué à l’hôpital Fann ; le revolver remis à la division de la police technique et scientifique pour expertise



Alertés vers 08h, les limiers du poste de police de Wakhinane Nimzath ont procédé au constat des faits et récupéré le revolver, avant de le remettre à leurs collègues de la division de la police technique et scientifique pour les besoins d’une expertise. Jean Mendy a été évacué au centre hospitalier universitaire (Chu) de Fann/Dakar par les sapeurs-pompiers de Guédiawaye. Une enquête est ouverte.



