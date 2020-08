Guédiawaye: Un trafiquant de faux billets tombe

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Août 2020 à 13:12

Suite à une dénonciation de l’existence d’un réseau de trafiquants de faux billets à Guédiawaye, les gendarmes ont effectué une descente chez Dame Ndiaye pour l’interpeller et saisir un ordinateur, une imprimante et un refroidisseur de billets, informe "L’As".



D’après le récit du journal, il a été arrêté en même temps que son frère Khadim Ndiaye. Mais Dame Ndiaye a disculpé son frère qui selon lui, n’y est pour rien. Hier, face au juge correctionnel, Dame Ndiaye a tenté de nier le fait de fabrication des billets de banque.



A l’en croire, il s’est procuré des faux billets au marché de Thiaroye auprès d’une de ses connaissances. Il dit ignorer que son ordinateur servait à fabriquer de faux billets. Dame Ndiaye qui cherchait 500 000 FCfa, a finalement reçu de son ami 6 millions FCfa de faux billets. L’objectif, dit-il, c’est de se photographier avec les billets et de publier les photos sur Internet.



Des arguments qui ont été démontés par le substitut du procureur, qui a souligné les circonstances de son arrestation, la perquisition de sa chambre. Secoué par le représentant du parquet, Dame Ndiaye a fini par passer aux aveux.



Le procureur a requis la relaxe pour Khadim Ndiaye et 7 ans de prison ferme pour Dame Ndiaye en plus d’une amende de 3 millions FCfa. La défense a sollicité la clémence pour son client. L’affaire est mise en délibéré pour le 25 août prochain.





