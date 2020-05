Guédiawaye : Une femme accouche et, est testée positive

Après le patient français de 83 ans contaminé, l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye a été réinfecté au Coronavirus. En effet, une femme qui a accouché d’un prématuré, a été testée positive.



La jeune femme a été contaminée par son frère infecté au Covid-19. Une partie des agents du service de néonatalogie de l’hôpital est mis actuellement en quarantaine et attendent les résultats des prélèvements effectués sur eux, rapporte "Le Quotidien".

