Guédiawaye / Vente présumée de l'ancien Hôtel de ville à Auchan: Ahmed Aïdara n'y songe même pas et...

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Octobre 2022 à 07:08 | | 0 commentaire(s)|

La ville de Guédiawaye a été saisie par plusieurs personnes souhaitant obtenir des informations sur la supposée vente de l’ancien Hôtel de ville à Auchan, du temps de l'ancienne équipe.



La Ville de Guédiawaye saisit cette occasion pour informer tous les Sénégalais, qu’elle n’a et ne compte initier aucune procédure tendant à vendre à quiconque, cet espace stratégique et historique de son patrimoine.



Pour rappel, il avait été prêté à l'ancienne équipe dirigée par Aliou Sall, l'intention de vendre l'édifice à Auchan.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook