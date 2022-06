Guédiawaye, Wakhinan Nimzatt : 2000 cartes Cmu offertes aux enfants vulnérables

2000 cartes de Couverture Maladie Universelle ont été distribuées aux enfants des familles démunies de la commune de Wakhinane Nimzatt par le collectif des habitants de ladite commune pour une meilleure intégration sociale des jeunes. « Nous savons tous que la santé est coûteuse au Sénégal et les ménages n’ont pas assez de moyens pour faire face à certaines situations. C’est pourquoi nous avons décidé de remettre aujourd’hui 2000 cartes CMU aux élèves de Wakhinane pour leur permettre d’étudier dans de meilleures conditions », a d’emblée fait savoir Serigne Ndoye, président du Collectif des habitants de Wakhinane Nimzatt à la cérémonie de remise des cartes de CMU pour appuyer les enfants des familles démunies de la commune.



Les enfants bénéficiaires sont choisis sur la base de critères très sélectifs, dont des parents ne bénéficiant pas de couverture maladie, ne sont pas fonctionnaires ou ne travaillant pas dans le privé ayant des IPM. « On prend les plus nécessiteux, c’est la base qui nous permet de faire bénéficier à 2000 élèves d’une assurance maladie », explique le président.



Outre la santé, le collectif qui célèbrera bientôt les 50 ans d’existence de la commune, intervient également dans la formation, l’insertion sociale, le cadre de vie et le sport, avec un tournoi de football pour réunir toute la jeunesse de Wakhinane Nimzatt. “L’année dernière, nous avions organisé un forum de l'employé qui a porté ses fruits, avec beaucoup de jeunes ayant bénéficié de formations qualifiantes”, poursuit-il. Parlant de l’insécurité, problème majeur dans la banlieue, le collectif interpelle les autorités administratives et municipales, Ahmed Aïdara et Racine Talla. «Nous voulons que Wakhinane soit éclairée, mais il faut un éclairage public conséquent dans tout Guédiawaye. Nous nous sommes organisés pour mettre en place des comités de vigilance, mais ce n’est pas suffisant. L’insécurité, ça se règle, c’est une question d’engagement. En tant que maire, il n’est pas difficile de régler l’insécurité dans sa zone, en désencombrant les grandes artères et en mettant un éclairage public conséquent, pour permettre aux populations de prendre en charge le reste», liste-t-il les démarches pouvant garantir la sécurité.



S’inclinant devant la mémoire de Omar Diop, assassiné sur la VDN 3, le collectif des habitants de Wakhinan Nimzatt invite le chef de l’Etat, Macky Sall, à trouver une prompte solution à la situation dans cette zone devenue un danger pour tout Guédiawaye, vu le défaut d’éclairage, mais aussi la non-fonctionnalité de certaines passerelles de la VDN endommagées depuis 6 mois. L’alerte sonne à point nommé avec les grandes vacances qui annoncent les envies d’air et de plage

