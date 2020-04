Guédiawaye : il n’y a jamais eu de centre de dépistage volontaire L’information avait circulé qu’un centre de dépistage volontaire devait être ouvert à l’école 24 du quartier Wakhinane Nimzatt de Guédiawaye. Hier, lundi, plusieurs personnes s’étaient massées dans la cour de cette école pour se faire dépister. Une méprise selon la Rfm, qui cite l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formations (Iressef), du professeur Mboup, qui souligne qu’il n’a jamais été question d’ouvrir un centre de dépistage volontaire à Guédiawaye. Simplement après plusieurs cas communautaires détectés à Guédiawaye, une équipe, en accord avec l’Institut Pasteur s’était déplacée sur place pour effectuer le plus grand nombre de tests possibles sur les cas contacts pour limiter les risques de transmission. Une opération ponctuelle donc, qui n’était pas appelée à continuer.

